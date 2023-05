The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom fait sa pub à la télé en France

C'est un supplice. La sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom n'est plus qu'une formalité mais il faut encore attendre un peu avant de pouvoir y jouer... Cependant, la semaine prochaine , la frustration devrait faire place à la joie et l'émerveillement- en tout cas, on l'espère. En attendant, on a repéré, enfin, la première publicité du jeu diffusée sur les chaînes de télévision française. Il s'agit d'une publicité classique reprenant du gameplay et des séquences vues dans l'ultime trailer (dont vous pouvez retrouver les détails ici). Il faut reconnaître que Nintendo a opté pour une communication plutôt discrète, surtout vu l'importance du titre, laissant aux médias spécialisés et aux fans, la joie d'en faire la promotion. Pour voir à quoi ressemble cette première publicité française, retrouvez-là sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et toutes les dernières infos sur le jeu ICI

