The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : des fans traduisent le texte Zonai du dernier trailer

Lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) nous avons pu découvrir un court teaser de: The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, la suite tant attendue de The Legend of Zelda Breath of The Wild dans lequel on voit brièvement un texte Zonai (qui est une ancienne et mystérieuse tribu dont on a entendu parler dans Breath of The Wild.) Evidemment, il n'en fallait pas plus pour que les fans se prennent pour Champollion et essayent de traduire le texte. Dans l'émission GameOver Jesse, un fan a proposé une traduction qui ne fait pas encore consensus mais que nous vous invitons à découvrir ci-dessous :

Quand le soleil brille, la lune brille.

Quand la lune brille, les étoiles brillent.

Quand le soleil se couche, la lune devient rouge.

La lumière du jour va et vient, mais le soleil ne brille jamais.

Alors est-ce la traduction exacte ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 .

