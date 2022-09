Zelda : Tears of The Kingdom - Nintendo confirme la signification du titre

La suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild a clôturé en beauté le Nintendo Direct diffusé il y a quelques jours (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) avec un nouveau teaser et surtout en dévoilant enfin son titre. Le prochain opus de Zelda s'appellera donc : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom; un titre que l'on peut traduire par Les larmes du Royaume mais aussi par Les déchirures du Royaume. Depuis la diffusion du Nintendo Direct beaucoup de fans spéculent sur la signification du titre. Faut-il y voir un jeu de mot entre Tears (larmes) et Tears (déchirures) ? Ou faut-il préférer une interprétation plutôt qu'une autre ? Le Royaume va-t-il être "déchiré" ? Ou va-t-il pleurer ?

Nintendo vient de mettre fin au débat, grâce à Eurogamer : il n'y a pas 36 significations, les "tears" du titres sont des "larmes". Rappelons que le titre n'avait pas encore été dévoilé parce qu'il donnait, à priori, trop d'indication sur l'histoire du jeu (lire ici).. Depuis, certains pensent qu'il va arriver malheur à la Princesse Zelda plongeant le royaume dans la tristesse et les larmes... On peut imaginer qu'en essayant de remonter à l'origine de la malice, dans les souterrains du château (premier trailer), Zelda et Link réveillent le mal et provoquent la chute du royaume... Link serait alors envoyé dans le passé, probablement avant The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pour tenter de réparer ce qui a été défait ou mal fait à la base (voir nos théories publiées il y a quelques mois à ce sujet.) Il se pourrait qu'il y ait aussi une quête pour récupérer sept "larmes" ou artefacts (que l'on pourrait voir autour de cette gravure) que Link pourrait collecter dans un réceptacle spirituel (que l'on aperçoit peut-être sur la jaquette du jeu.) A ce stade, à dire vrai, les possibilités sont nombreuses et notre ami ggvanrom en évoque certaines dans un article spécial que vous pouvez retrouver ici.

N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et notamment si vous aimez ce titre : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Allez, un peu de patience, plus que neuf mois à attendre.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 .

Source : Eurogamer