Un nouveau jeu Kirby révélé prématurément par Nintendo avant le Nintendo Direct

Oups. Nintendo Japon vient de dévoiler par erreur, un nouveau jeu Kirby qui devrait sortir sur Nintendo Switch durant le printemps 2022 . En effet, dans la section "jeux à venir" du site officiel Nintendo au Japon, on trouve, ou plutôt on trouvait un Kirby Discover of the Stars (traduction Google) Pas vraiment d'infos, à part la fenêtre de sortie, si ce n'est son illustration pour le moins stimulante puisqu'on y voit Kirby devant ce qui semble une ville en ruine recouverte par la végétation. Alors, oui, Nintendo vient d'éventer une des surprises, probables, du Nintendo Direct de ce soir mais il nous donne diablement envie d'en savoir plus.

Rendez-vous ce soir à minuit pour découvrir tout ceci et le reste avec nous sur votre site préféré. En attendant, retrouvez nos souhaits et nos prédictions pour ce Direct d'automne. et comme toujours, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaires.

Source : Nintendolife