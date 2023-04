Dylan Chandouineau vous propose de découvrir en vidéo "Les derniers mystères de Zelda : Breath of the Wild" en attendant Zelda : Tears of the Kingdom

Connu pour ses vidéos 5 théories et sa toute nouvelle fan-série dans l'univers de Pokémon, le vidéaste Dylan Chandouineau (dont nous vous avions proposé une interview exclusive à retrouver en cliquant ici) vient de sortir une toute nouvelle vidéo en partenariat avec Nintendo France.

Dans celle-ci, il nous propose, en attendant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de découvrir "Les derniers secrets de The Legend of Zelda : Breath of the Wild" tels : les Fossiles de Baleines, le Mont Atega, le Peuple Soneau ou encore la huitième héroïne Gerudo. Cette vidéo est à retrouver ci-dessous et à visionner sans modération !