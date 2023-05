The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom réalise un lancement incroyable et bat tous les records de la saga

Après s'être vendu à plus d'un demi-million d'exemplaire rien qu'en France et en moins d'une semaine (voir notre article en cliquant-ici), The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom continu d'exploser tous les records pour son lancement. Avec plus de dix millions d'exemplaires vendus, encore une fois en moins d'une semaine, le titre se place comme le plus gros lancement de la saga Zelda tout opus confondus et juste derrière The Legend of Zelda : Breath of the Wild en terme de ventes tout court.

Ce Zelda de tous les records est déjà bel et bien le second opus le plus vendu de toute la saga, en 35 ans d'existence et devrait sans aucun doute dépasser les 20 millions d'exemplaires vendus sous peu, au vu de ses notes dithyrambiques. Pour rappel, Breath of the Wild aura mis un an à atteindre les 10 millions d'exemplaires vendus malgré sa sortie simultanée sur Nintendo Wii U et sur Nintendo Switch. Faites-vous partie des 10 millions de joueurs actuellement passionnés par ce jeu ?