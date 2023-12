Jeux NM d'or 2023: Votez pour vos jeux préférés de l'année

L'heure est enfin venue... Vous en rêviez jour et nuit, vous transpiriez dans votre sommeil à l'idée de savoir quels seraient les meilleurs jeux de l'année choisis par les membres de Nintendo-Master. Cessez donc de vous morfondre: Les Jeux NM d'or 2023 sont enfin arrivés. Pendant ces quatre premiers jours, vous pourrez voter pour autant de jeux que vous voulez dans chaque catégorie afin de vous laisser un maximum de liberté pour le choix des finalistes. Mais seuls les trois jeux qui auront le plus de votes dans chaque catégorie auront le privilège d'accéder à la finale. Pour savoir comment voter, c'est extrêmement simple:

Le vote, comme chaque année, passera par un Google Form. Votre pseudo NM sera demandé, mais la connexion à un compte Google n'est pas obligatoire pour voter. Vos votes, quant à eux, resteront anonymes.

pour voter. Vos votes, quant à eux, resteront anonymes. Les votes pour ce premier tour sont ouverts jusqu'au 18 Décembre . La finale commencera le 19 Décembre.

. La finale commencera le 19 Décembre. Pour les détails plus précis, il vous suffira de lire la présentation inclus dans le Google Form.

Plus d'une cinquantaine de jeux répartis sur quinze catégories, mais tous n'auront pas le trophée que toute la concurrence nous envie. Comme toujours, le vote pour LE meilleur jeu de l'année se fera par un vote libre lors de la finale. Et comme toujours, seuls VOS votes comptent. N'hésitez pas à partager vos opinions personnelles et vos pronostics si vous le souhaitez, mais toujours dans le respect des uns et des autres.