Zelda Tears of The Kigdom : des joueurs créent des méthodes originales pour terrasser Ganondorf avec Emprise

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom continue de truster le sommet des charts mondiaux et cela, deux mois après sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch. Pendant ce temps, les joueurs continuent de s'amuser et de profiter des nombreuses possibilités offertes par le jeu. S'il y a autant de façon d'apprécier (ou pas) le jeu que de joueurs, il faut reconnaître néanmoins que certains sont plus doués que d'autres. Ainsi, le site Nintendo Life s'est amusé à compiler des vidéos montrant des solutions anti-conventionnelles pour terrasser le boss finale du jeu en utilisant les pouvoirs de Link, notamment Emprise et Duplicata. Ainsi le grand méchant du jeu se retrouve à la merci d'improbables machines de torture, prisonnier d'un labyrinthe ou encore obligé de travailler dans une petite boutique... Retrouvez ci-dessous ce florilège édifiant, montrant une fois de plus que les joueurs sont créatifs mais aussi plein d'humour.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI. Notre test du jeu est à retrouver ICI.

Source : Nintendolife