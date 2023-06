Zelda Tears of The Kingdom : le nombre de Korogu à trouver dévoilé ainsi que la récompense de la quête

Attention ! Cet article fait référence à divers éléments qui peuvent spoiler pour ne pas dire divulgâcher une partie du jeu.

Le guide de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ édité par Piggyback est désormais disponible. L'occasion de découvrir certains détails du jeu dont le nombre de sanctuaires, de puits ou encore de grottes à trouver (voir ici). On découvre aussi le nombre de Korogus cachés dans le jeu. Dans The Legend of Zelda : Breath of The Wild, il y en avait 900 . Un nombre conséquent qui permettait de recevoir à chaque fois, une noix Korogu et ainsi d'augmenter le nombre d'emplacements des armes, des arcs et des boucliers. Pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​, les développeurs auraient-ils poussé le bouchon encore plus loin sachant qu'il y a désormais des Korogus dans le Ciel ?

La réponse est non. En effet, le guide nous apprend qu'il y a une fois encore 900 Korogus dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui donne toujours les mêmes noix pour augmenter la contenance de sa sacoche.

Dans le détail, il y a tout de même quelques différences... En réalité, il y a moins de Korogus cachés . Il y en a désormais "que" 800 à débusquer à travers Hyrule sur la Surface et dans le Ciel (mais pas dans les Profondeurs) mais il y en a 100 supplémentaires à aider. Ce sont les fameux Korogus voyageurs fatigués qu'il faut ramener à leur campement. Si les 800 Korogus cachés donnent toujours une noix, les 100 qu'il faut aider, en donnent deux. Ainsi, à l'arrivée, il y a 1000 noix Korogus à obtenir si l'on souhaite faire le jeu à 100%. Notez cependant que seules 421 noix sont utiles pour obtenir le maximum d'emplacements pour ses armes, arcs et boucliers. Mais que gagne-t-on à obtenir les 1000 noix ?

Dans, le jeu précédent, trouver les 900 Korogus permettaient de recevoir une récompense un peu spéciale qui confirmait les doutes de beaucoup de joueurs sur la réalité (et la provenance) de ces petites noix qui finalement étaient tout simplement, des crottes. Pour rappel, Noïa remettait au téméraire joueur, pour le prix de ses efforts, une super noix crotte dorée ! A l'époque, cette surprenante récompense malodorante avait été diversement appréciée par les joueurs, certains trouvant que c'était indigne du challenge et du temps investi dans la quête.

Était-ce du cynisme ou une façon de dire aux joueurs que toute cette quête n'était que de la... crotte ? Le réalisateur du jeu, le discret Hidemaro Fujibayashi avait expliqué à l'époque que c'était avant tout un gag... Et, il faut reconnaître que c'est plutôt drôle.On imagine d'ailleurs sans mal la tête des premiers joueurs qui l'ont découvert par eux-mêmes... De plus, avec le recul, on peut dire que c'est parfaitement raccord avec le jeu qui nous poussait à jouer pour le plaisir de jouer, bien plus que pour obtenir des récompenses;

Alors dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, la récompense de la quête des Korogus est-elle la même ? Autant vous prévenir, la réponse est oui. Une fois que vous aurez débusqué et aidé les 900 Korogus, et récolté les 1000 noix, Noïa vous donnera sa plus belle noix crotte dorée. C'est sûrement ce qu'on appelle, une récompense à la noix.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent.

