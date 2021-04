Nintendo souhaite continuer à développer Mario et Zelda mais aussi de nouveaux jeux et de nouvelles licences

Dans une entrevue publiée par le site japonais Nikkei (traduite par Nintendo Everything) le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé sur la stratégie actuelle de la firme au plombier. Nintendo a conscience qu'en matière de divertissement, la concurrence devient de plus en plus rude et qu la firme ne peut pas se contenter de (sur)vivre sur ses acquis. Ainsi, pour l'avenir, Nintendo devrait continuer à développer ses "séries de base comme Mario et Zelda" mais aussi "travailler sur de nouveaux jeux et de nouvelles licences". A priori, donc, la société japonaise devrait élargir le Nintendoverse avec de nouveaux personnages et univers. En même temps, elle le fait déjà régulièrement avec, à chaque nouvelle génération de console, de nouvelles IP. Dernièrement Splatoon, Arms, Nintendo LABO, Ring Fit...

Alors que nous prépare Nintendo dans les années qui viennent ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.