Eiji Aonuma considère Breath of the Wild et sa suite comme un nouveau type de format pour la saga Zelda

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom constitue un pas (de géant) de plus dans le nouveau format de la saga Zelda que The Legend of Zelda : Breath of the Wild avait initié en mars 2017 . Eiji Aonuma est revenu sur ce nouveau type de format dans un entretien avec le média Américain Game Informer :

Avec Ocarina of Time, je pense qu'il est juste de dire qu'il a en quelque sorte créé un format pour un certain nombre de titres de la franchise Zelda qui l'ont suivi. Mais d'une certaine manière, c'était un peu restrictif pour nous. Bien que nous cherchions toujours à donner au joueur certaines libertés, il y avait certaines choses que le format ne permettait pas vraiment de faire. Bien sûr, la série a continué à évoluer après Ocarina of Time, mais je pense qu'il est juste de dire que nous sommes arrivés à Breath of the Wild et au nouveau type de jeu plus ouvert et de liberté qu'il offre. Oui, je pense qu'il est juste de dire qu'il a créé un nouveau type de format pour la série.

Nous devrions donc nous attendre à de futurs titres Zelda dans la droite lignée de ces deux Zelda majeurs que constituent The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom dans un futur plus ou moins proche. Pourquoi pas un Breath of the Wild 3 qui s'éloignerait d'Hyrule ?

Source : Gameinformer