The Legend of Zelda : Breath of The Wild : redécouvrez la bande son du jeu a cappella

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas évoqué The Legend Of Zelda: Breath of The Wild sorti il y a tout de même plus de quatre ans. Cependant au gré de nos pérégrinations sur le net, nous sommes tombés sur une vidéo du groupe sud-coréen MayTree qui s'est fait connaître en reproduisant a cappella (c'est à dire uniquement avec la voix) des sons et des musiques de films, de séries, de jeux mais aussi des ambiances ou même des jingles. On dit souvent que la bande son de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est trop discrète et en dessous de celles des autres. Si chacun aura un avis là dessus, les reprises de MayTree ont l'avantage de nous faire redécouvrir certains passages out en nous replongeant une nouvelle fois dans ce jeu fleuve dont on attend désormais la suite avec impatience.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

Source : Youtube