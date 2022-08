Zelda BOTW 2 : nous n'avons jamais attendu aussi longtemps un nouvel épisode de Zelda

A la fois titre posthume de la Wii U et titre de lancement de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of The Wild est un jeu qui est déjà entré au panthéon des meilleurs jeux vidéo jamais conçus. Autant dire que sa suite est très attendue (au tournant) par les fans du monde entier. Cependant, pour être honnête, c'est le cas de tous les épisodes de Zelda. Chaque nouvel opus de la Legend est en effet toujours attendu avec beaucoup d'espoir et d'impatience. Les fans de Nintendo savent pertinemment que les jeux de la série Zelda se placent bien souvent à l'avant-garde de la production vidéoludique et promettent généralement une aventure hors du commun à la qualité bien supérieure à la majorité des autres jeux du genre. Il faut cependant juste être un peu patient. Le temps d'attente entre deux épisodes varient mais il a tendance à se faire de plus en plus longs, au fur et à mesure que la technologie avance et que les consoles se font plus puissantes. C'est d'ailleurs ce que s'est amusé à vérifier un fan de la licence dénommé Geo sur les réseaux. D'après ses calculs, le temps d'attente entre deux nouveaux épisodes 3D de la Legend n'a fait que croître (en laissant de côté les remakes et autres remasters.) Retrouvez ci-dessous ses différents calculs :

Temps d'attente entre deux Zelda 3D :

Ocarina of Time et Majora's Mask : 523 jours

et : Majora's Mask & The Wind Waker : 960 jours

& : The Wind Waker & Twilight Princess : 1437 jours

& : Twilight Princess & Skyward Sword : 1825 jours

& : Skyward Sword & Breath of The Wild : 1932 jours

& : Breath of The Wild et aujourd'hui : 1995 jours

Geo note aussi que même en incluant les Zelda 2D, le temps d'attente entre Breath of The Wild et Zelda BOTW 2 reste le plus long, dépassant le précédent record de cinq ans d'attente entre Link's Awakening et Ocarina of Time. Pendant un temps prévu pour une sortie cette année , la suite de Breath of The Wild, qui n'a pas encore de titre et que par facilité nous appelons Zelda BOTW 2, se dévoilera finalement au printemps 2023 . Ainsi, lorsque le nouveau Zelda sortira enfin, cela fera au minimum 6 ans que nous l'attendons. Ce sera un record; un record que nous avons donc d'ores et déjà atteint en ce mois d'août 2022 . Evidemment, on espère, comme toujours, que l'attente en vaudra la peine. On sait aussi que logiquement, Nintendo devrait comme chaque année, étancher notre soif de Zelda avec un autre jeu pour nous faire patienter..., Remake, remaster... On vous a déjà fait la liste des possibilités qui s'offrent à Nintendo dans un article spécial (voir ici.) On devrait de toute façon logiquement être fixé d'ici peu de temps . En attendant, il n'y a pas grand chose d'autre affaire que d'attendre encore et toujours. C'est le lot des fans de Zelda.