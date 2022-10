The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Les Prodiges de retour sous forme d'Icônes sur le Nintendo Switch Online

Alos que les projecteurs sont tournés vers The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Nintendo propose aux bénéficiaires du programme Nintendo Switch Online de découvrir de toutes nouvelles icônes issues de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour changer leur image de profil. Ainsi, ces 4 semaines du mois d'octobre seront l'occasion de mettre à l'honneur les 4 prodiges Revali, Mipha, Daruk et Urbosa. D'anciennes icônes font également leur retour pour ceux les ayant loupé la fois précédente.

Du 03 au 10 octobre : Revali et Vah'Medoh

Du 10 au 17 octobre : Mipha et Vah'Ruta

Du 17 au 24 octobre : Daruk et Vah'Rudania

Du 24 au 31 octobre : Urbosa et Vah'Naboris