LEGO The Legend of Zelda : un set Vénérable Arbre Mojo à près de 300€ pour septembre ?

La rumeur court depuis plus d'un an . Des sets LEGO THE LEGEND OF ZELDA seraient en préparation dont l'un dédié au Vénérable Arbre Mojo. Si, entre temps, les premiers ensembles LEGO Animal Crossing sont sortis, en attendant les suivants cet été , pour le moment aucune information officielle n'a été partagée au sujet de LEGO THE LEGEND OF ZELDA.

Mais voilà que le site Bricktastic confirme, une nouvelle fois les rumeurs concernant la sortie de l'ensemble Vénérable Arbre Mojo de LEGO THE LEGEND OF ZELDA pour le premier septembre prochain .

Comme déjà dévoilé, il s'agirait d'un set 18+ de 2500 pièces à destination des fans (fortunés) et des collectionneurs. Il contiendrait 4 figurines et permettrait de construire au choix l'arbre Mojo de The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou celui de The Legend of Zelda Breath of The Wild (avec les mêmes pièces). Petit détail qui a son importance, cet ensemble serait prévu au prix de 299€ .

En attendant une confirmation (ou pas) n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé par LEGO THE LEGEND OF ZELDA en commentaires.



Le set LEGO Nintendo Zelda portant le numéro LEGO 77092 appartient à la série thématique LEGO GAMING . Âge recommandé : 18+ ans . Cet article est prévu pour le 1er septembre 2024 et restera probablement au programme jusqu’en 2026. Le modèle se compose de 2500 pièces. Le temps de construction est d'environ 6 à 7 heures.

Source : Videogameschronicle