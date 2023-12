LEGO Animal Crossing sort de sa boîte - Aperçu des premiers packs

Après un LEGO Super Mario, très sympa, mais plaçant une nouvelle fois Nintendo en marge des autres éditeurs, on est plutôt content de constater que la gamme LEGO Animal Crossing sera beaucoup plus classique avec des constructions en briques "standards" et des mini-figurines.

Nous vous avons déjà présenté en détails et en images les cinq premiers sets de LEGO Animal Crossing prévus l'année prochaine (voir ici) mais aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir leurs boîtes, aperçu sur un site marchand anglais. Au programme, la petite boutique de Tom Nook, la maison de Marie ou encore la barque d'Amiral... L'occasion d'apprécier, une nouvelle fois, les petits détails bien vus de ces premiers ensembles comme le petit cadeau volant avec ses ballons, les arbres fruitiers ou encore les petits sacs de clochettes.

Il faudra néanmoins patienter encore un peu puisque les cinq premiers sets de LEGO Animal Crossing sont prévus le 1er mars 2024 (Voir ici pour les détails). Les cinq sets sont en précommandes sur le site LEGO.

LEGO Animal Crossing

Boutique Nook et maison de Rosie - 535 pièces - 74,99€

Marie en visite - 389 pièces - 39,99€

Excursion maritime d'Amiral - 233 pièces - 29,99€

Goûter d’anniversaire de Lico - 170 pièces - 14,99€

Activités de plein air de Clara - 164 pièces - 19,99€

