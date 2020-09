LEGO Super Mario : la figurine utilisée comme manette pour jouer au premier Super Mario

LEGO Super Mario est un concept étonnant qui incite les joueurs à reproduire des niveaux de Super Mario en LEGO en utilisant une figurine interactive spéciale... Véritable concentrée de technologie, cette figurine vient d'être utilisée par un hacker du nom de R1ckp sur Twitter comme une manette à détection de mouvement pour jouer au Super Mario Bros. original. A moins d'un fake, le résultat est assez étonnant mais, comme toujours, nous vous en laissons juge avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel les différents packs de LEGO Super Mario sont désormais disponibles à la vente notamment sur Amazon (voir ici.) Le pack de base est actuellement en vente pour 59,99€ (voir là.) En ce qui concerne LEGO NES, l'ensemble est déjà en rupture de stock avec un réassortiment en cours sur le site officiel.

LEGO Super Mario est disponible depuis le 1er août 2020. Retrouvez tous les détails ICI et tous les packs LA.

Wrote some code to use the #legosupermario to play #SuperMario pic.twitter.com/LOuECESPgT