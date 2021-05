LEGO Mario Kart : découvrez à quoi pourrait ressembler un jeu vidéo mélangeant Mario Kart et les LEGO

Finalement, Nintendo et LEGO ont fini par s'associer au delà des jeux vidéo en créant un nouveau concept LEGO Super Mario. Pour autant, nous sommes nombreux à rêver à de packs plus classiques dédiés au Nintendoverse avec des mini figurines ou encore à des jeux vidéo exclusifs : un LEGO Zelda avec un Hyrule fait des briques par exemple ou, pourquoi pas, un LEGO Mario Kart avec des karts partant en morceaux à chaque collision... Si pour le moment, ce n'est qu'un rêve, la chaîne Youtube Banana Pictures vient de le réaliser en créant, justement, un jeu LEGO Mario Kart. Alors attention, il ne s'agit que d'un concept et il ne sera jamais commercialisé. Il n'empêche, Banana Pictures a publié une série de vidéo de leur vrai-faux jeu. Retrouvez-en quelques-unes ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

