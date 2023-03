LEGO Super Mario dévoile un nouvel Ensemble d’extension : Bataille au château de Bowser Skelet

Hier, c'était le Mario Day, et pour fêter l'événement comme il se doit, le Groupe LEGO a diffusé un stream spécial autour de LEGO Super Mario. A l'arrivée, peu de nouveautés et le stream a surtout été l'occasion d'en apprendre plus sur l'impressionnant Bowser géant réalisé en LEGO qui a fait le tour du monde et que vous avez peut-être aperçu lors de la dernière Paris Games Week. malgré tout un nouvel ensemble assez impressionnant a tout de même été présenté : il s'agit de la Bataille au château de Bowser Skelet. L'ensemble sera bientôt disponible sur le site officiel LEGO au prix de 104,99€ . En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation détaillée en vidéo, quelques images et la description du set sur cette page.

Retrouvez aussi, l'annonce "sauvage" faîte lors de l'événement ICI.

Ensemble d'extension Bataille dans le château de Bowser Skelet (71423) – Les enfants peuvent recréer un lieu culte de Super Mario™ dans l’univers en briques LEGO® Super Mario™ pour s’amuser à collecter des pièces

5 personnages LEGO® Super Mario™ – Bowser Skelet, un Avalave, une Plante Piranh’os, un Goomb’os et un Toad violet

À la rescousse – Explorez le château avec LEGO® Peach™, LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™ (figurines non incluses) et utilisez la grue pour sortir le Toad violet de prison et faire tomber Bowser Skelet

Construire un niveau amusant – Le set inclut une Plante Piranh’os et un Goomb’os, une fonction attaque d’Avalave, une salle de sport, une entrée secrète, une salle de stratégie, une brique d’action Clé et une brique d’action Coffre au trésor

Cadeau pour les enfants de 8 ans et plus – Offrez ce set de 1 321 pièces pour un anniversaire ou les fêtes aux enfants qui possèdent déjà un Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ (71360, 71387 ou 71403), nécessaire pour le jeu interactif

Transformer et combiner – Mesurant plus de 27 cm de haut, 46 cm de large et 31 cm de profondeur dans sa configuration de base, ce set modulaire peut être combiné avec d’autres sets LEGO® Super Mario™

