LEGO Super Mario : et si la Nintendo Switch était cachée dans le corps de Mario ?

C'est ce qu'on appelle "lever un lièvre" ! Alors que tout le monde se demande si LEGO Super Mario est un jeu Nintendo Switch ou une nouvelle série de boîtes LEGO estampillée Mario (voir ici), le fondateur de Vook, Daniel Vuckovic apporte une réponse surprenante et plutôt crédible. En effet, il a remarqué que le corps de Mario ressemble à la station d'accueil (au dock) de la Nintendo Switch ! Ainsi LEGO Super Mario serait une nouvelle expérience à la Nintendo LABO ! Selon nous, le concept pourrait être celui d'une figurine de Mario dans laquelle on glisserait la Nintendo Switch à la verticale de façon à ce que l'écran de la console anime le corps, la bouche et les yeux de Mario pour créer des expériences interactives. Étonnant, non ?

Qu'en pensez-vous ?