LEGO Super Mario : Set de créateur Invente ton aventure disponible + Tous les détails

Sorti en août dernier dans le sillage des célébration du 35eme anniversaire de Super Mario Bros. LEGO Super Mario est une nouvelle série de set LEGO qui permet de concevoir en LEGO ses propres niveaux de Mario en combinant des briques spéciales et différents éléments interactifs (voir tous les détails ICI !) Avant toute chose, pour commencer à jouer, il faut impérativement avoir le Pack de démarrage puisqu'il contient la figurine LEGO Mario et les premiers éléments de jeu. Ensuite, il y a de très nombreux pack d'extension permettant de créer de nombreux parcours différents avec notamment le Château de Bowser ou la Maison de Yoshi sachant qu'ils peuvent se combiner et que les joueurs peuvent en fait faire ce qu'ils veulent- ou presque (voir ici les différents packs.)

Si vous avez déjà craqué, sachez que depuis peu, de nouveaux packs d'extension sont disponibles ajoutant encore de nouvelles possibilités (retrouvez la liste ICI) Parmi les nouveaux packs, on en retient surtout un, très original et prometteur : le Set de créateur "Invente ton aventure". Il s'agit d'un pack qui se présente comme une boite à outils créative permettant de véritablement personnaliser ses parcours en imposant par exemple des limites de temps ou grâce à de nouvelles briques provoquant différentes réactions de la figurine Mario. En attendant que l'on mette la main dessus, retrouvez ce set en images et en détails ci-dessous. Avec en prime, une vidéo de présentation.

