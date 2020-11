LEGO Super Mario : présentation du nouveau Set de créateur "Invente ton aventure" et des nouveaux ensembles d'extensions attendus le 1er janvier 2021

LEGO Super Mario est une nouveauté LEGO et un nouveau partenariat signé Nintendo visant à agrandir la popularité de la marque et de la licence Mario au-delà du cercle des joueurs. Sortis le 1er août 2020 , les premiers packs (voir tous les détails LA) permettent déjà de créer ses propres niveaux de Super Mario en LEGO même s'il faut en acheter plusieurs pour réellement avoir le choix et faire preuve de créativité, ce qui peut vite revenir cher (sans compter que ça prend de la place- voir tous les détails ICI !) Mais si vous êtes fan, sachez que la gamme n'est pas arrivée à son terme puisque le groupe LEGO vient d'annoncer un nouveau pack spécial qui promet encore plus de personnalisation. Ce Set de créateur "Invente ton aventure" se présente en effet comme une boite à outils créative qui permet d'ajouter de nouvelles variables : en ajoutant un temps imparti pour finir le niveau construit ou encore différents moyens pour gagner des pièces !

Par ailleurs de nouveaux ensembles d'extensions ont été dévoilés ainsi que des packs de puissance (avec les costumes de Pingouin et de Tanooki) et une nouvelle série de packs surprise de personnages. Ces nouveautés arriveront l'année prochaine ou pour être précis le premier jour de l'année prochaine , le 01 janvier 2021 ! En attendant d'autres détails, retrouvez des images de ces packs ainsi que la traduction du communiqué officiel.

Le groupe LEGO a annoncé aujourd'hui une toute nouvelle gamme de décors et de personnages, ouvrant encore plus de nouvelles aventures pour l'expérience LEGO® Super Mario ™. Les fans peuvent développer les produits LEGO Super Mario lancés plus tôt cette année avec une toute nouvelle gamme d'ensembles et de personnages à collectionner - tous conçus pour les aider à construire un monde Super Mario qui leur est unique et prend vie exactement comme ils le souhaitent. Parmi les nouveaux ensembles se trouve le Set de créateur "Invente ton aventure"- une boîte à outils créative, qui permet aux enfants de personnaliser complètement la construction LEGO Super Mario, le temps de jeu et les moyens de gagner des pièces. En utilisant la machine de personnalisation incluse dans le Set de créateur, les enfants peuvent changer la façon dont LEGO Mario réagit à trois briques spéciales, offrant une variété de jeux, de l'excitation et un élément de surprise. Le Set de créateur introduit également un nouveau tuyau de départ spécial qui mélangera les règles connues du jeu de niveau, en ce sens que les joueurs sont mis au défi d'atteindre le pôle de but en moins de temps, mais avec des récompenses accrues à gagner. Le Set de créateur comprend 366 pièces, toutes sélectionnées pour permettre aux enfants de libérer leur créativité et de personnaliser leurs propres niveaux pour eux-mêmes ou pour d'autres joueurs. Les autres ensembles présentés aujourd'hui sont l'ensemble d'extension Chain Chomp Jungle Encounter, l'ensemble d'extension Piranha Plant Puzzling Challenge, l'ensemble d'extension Poison Swamp de Wiggler, le pack Power-Up Pingouin Mario et le pack Power-Up Tanooki Mario. La série 2 des packs de personnages LEGO Super Mario est également annoncée aujourd'hui, comprenant toutes une balise d'action que LEGO Mario peut lire pour que les fans puissent l'intégrer facilement dans le jeu de niveau. La série 2 comprend dix nouveaux personnages à construire à collectionner. Gardé une surprise jusqu'à son ouverture, les fans pourraient obtenir un Huckit Crab, Spiny Cheep Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy, Poison Mushroom, Para-Beetle, Thwimp ou un Bone Goomba. 71380 LEGO® Super Mario ™ Set de créateur "Invente ton aventure"(366 pièces) 59,99 USD / EUR

71381 LEGO® Super Mario ™ Chain Chomp Jungle Encounter Ensemble d'extension (160 pièces) 19,99 USD / 24,99 EUR

71382 Ensemble d'extension du défi de la plante Piranha LEGO® Super Mario ™ (267 pièces) 29,99 USD / EUR

71383 Ensemble d'extension du marais empoisonné de Wiggler LEGO® Super Mario ™ (374 pièces) 39,99 USD / EUR

71384 LEGO® Super Mario ™ Pingouin Mario Power-Up Pack (18 pièces) 9,99 USD / EUR

71385 LEGO® Super Mario ™ Tanooki Mario Power-Up Pack (13 pièces) 9,99 USD / EUR

71386 Packs de personnages LEGO® Super Mario ™ - Série 2 4,99 USD / 3,99 EUR

De nouvelles aventures #LEGOSuperMario vous attendent à partir du 01/01/2021 avec la sortie du Set de créateur Invente ton aventure et l'arrivée de nouveaux ensembles d'extensions, packs de puissance et packs surprise de personnages ! pic.twitter.com/N2CjNqItV6 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 17, 2020