LEGO Super Mario : nouveaux détails et huit nouveaux sets dévoilés

LEGO Super Mario est un nouveau concept qui mélange les jeux vidéo et les LEGO à la sauce Mario... Mais alors que nous vous avions présenté le set de base (voir détails ici) ainsi que les premiers costumes (voir détails là) on découvre aujourd'hui de nouveaux sets dont vous pouvez retrouver le détail, les images et le prix ci-dessous.

Retrouvez le nom et les prix de tous les packs connus à ce jour :

Pack de démarrage Les Aventures de Mario : 59,99€

: 59,99€ Ensemble d'Extension La forteresse de lave de Whomp : 19,99 €

Ensemble d'Extension La chute de Thwomp : 39 : 99€

Pack surprise de personnage 3,99 €

Ensemble d'Extension La maison de Mario et Yoshi : 29,99 €

Ensemble d'Extension Le jardin hanté du Roi Boo : 49, 99€

Ensemble d'Extension La balance de la Plante Piranha : 29,99€

Ensemble d'Extension Désert de Pokey : 19,99 €

Ensemble d'Extension Barrage de Bill Bourrins : 29,99€

Ensemble d'Extension La chasse au trésor de Toad : 69,99€

Ensemble d'Extension La forteresse de la Plante Piranha : 49,99€

Ensemble d'Extension La bataille du château de Bowser : 99,99€

Costume de Mario ouvrier : 9,99€

Costume de Mario fleur de feu : 9,99€

Costume de Mario hélice : 9,99€

Costume de Mario chat :9,99€

Pour rappel, LEGO Super Mario sera disponible le 1er août 2020. Le précommandes sont ouvertes ICI.

Source : Lego