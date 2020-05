De nouveaux costumes dévoilés pour LEGO Super Mario

Annoncé récemment par LEGO pour fêter les 35 ans de la série Mario, le prochain jouet LEGO Super Mario est l'un des produits les plus attendus auprès des fans de Nintendo. Prévu pour le 1er août 2020 , cette surprenante collaboration est le fruit de plusieurs années de travail entre Big N et LEGO autour d'un projet mêlant jouet et jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à lire notre précédente news à ce sujet ici.

Aujourd'hui le Lead Designer du projet, Jonathan Bennink a dévoilé dans une vidéo officielle que LEGO Super Mario pourra revêtir quatre costumes dès sa sortie. Des costumes vendus séparément qui auront un impact direct sur la façon de construire vos niveaux.

Retrouvez le détail de ces quatre costumes :

Mario de feu : inclinez Super Mario LEGO vous permettra de lancer des boules de feu sur vos ennemis.

Mario hélice :faites voler Super Mario LEGO afin de gagner des pièces en réalisant des figures dans les airs.

Mario chat : faites grimper Super Mario LEGO sur les murs pour gagner des pièces supplémentaires.

Mario builder : élevez Super Mario LEGO dans les airs puis faites le s'écraser sur un bloc LEGO afin de gagner des pièces supplémentaires.

Si ces nouveaux costumes ont piqué votre curiosité, une vidéo promotionnelle est d'ores et déjà disponible ci-dessous. Que pensez-vous de ces quatre nouveaux costumes ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube