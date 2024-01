Bowser et la Cadillac enragée de Super Mario 3D World débarquent dans LEGO SUPER MARIO

Si le magnifique LEGO Bowser "géant" (voir détails ici) vous a enflammé mais que son prix (de plus de 200€) vous a vite refroidi, LEGO et Nintendo ont pensé à vous avec un nouvel ensemble d'extension pour LEGO Super Mario, férocement original. Nommé Ensemble d'extension Bolide de Bowser, ce set vous permet de retrouver le roi des Koopas dans son inoubliable Cadillac vue dans Super Mario 3D World. C'est un superbe ensemble qui se suffit à lui-même mais qui est aussi interactif avec les figurines et l'univers de LEGO Super Mario.

Pour couronner le tout, l'ensemble incluant Bowser et son bolide, est vendu à 29,99€, ce qui reste raisonnable comparé aux prix des derniers sets de la série. Pour plus d'infos, retrouvez la présentation et des images de l'Ensemble d'extension Bolide de Bowser, ci-dessous.

L' Ensemble d'extension Bolide de Bowser est disponible dès à présent . Pour profiter des fonctions interactives, un pack de démarrage LEGO Super Mario, LEGO Luigi ou LEGO Peach est nécessaire.

Présentation du set :

Conduisez et mettez-vous dans la peau des personnages de Super Mario™ avec l’Ensemble d'extension Bolide de Bowser (71431). Cette voiture LEGO® Super Mario™ à collectionner pour les enfants dès 8 ans présente de nombreuses fonctions amusantes, dont un levier qui fait bouger la décoration du capot ou déclenche d'autres actions depuis le coffre. Le set inclut également une figurine en briques de Bowser avec une brique d’action. Pour le jeu interactif, ajoutez LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ des Packs de démarrage LEGO Super Mario 71360, 71387 ou 71403 (vendus séparément). Placez l’une de ces figurines interactives sur le siège du conducteur et faites-la klaxonner, tourner le moteur et émettre des bruits de crissements de pneus pour obtenir des pièces numériques. Ce set LEGO à offrir à un passionné de jeux vidéo et de Bowser est encore plus amusant avec l’application LEGO Super Mario, source d’idées pour créer et jouer différemment et plateforme de partage sécurisée pour les enfants. Bolide de Bowser pour les enfants – Conduisez une voiture, semez la pagaille et mettez-vous dans la peau d’un personnage de Super Mario™ avec cet Ensemble d'extension LEGO® Super Mario™

Inclut un personnage de Super Mario™ en briques – Le personnage de Bowser LEGO® Super Mario™ dispose d’une brique d’action qui permet de jouer de manière interactive

Jouet pour enfants à collectionner, idéal pour jouer en famille – Placez Bowser sur le siège du conducteur et tirez sur le levier pour faire bouger la décoration du capot puis poussez-le de l’autre côté pour déclencher d'autres actions depuis le coffre

Jeu interactif – Aidez LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ (figurines non incluses) à conduire la voiture et à klaxonner, faire tourner le moteur, émettre des sons de crissements de pneus et remporter des pièces numériques

Idée de cadeau pour les enfants de 8 ans et plus – Ce set de 458 pièces constitue un cadeau amusant à offrir aux passionnés de jeux vidéo. Un Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ (71360, 71387 ou 71403) est nécessaire pour le jeu interactif

Source : Lego