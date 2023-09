LEGO Super Mario : nouveau set LEGO pour construire et exposer la Plante Piranha

L'association entre LEGO et Nintendo continue. Non content de multiplier les sets pour LEGO Super Mario à destination des enfants (notamment en rajoutant récemment Donkey Kong- voir ici)), les deux sociétés se sont accordées pour sortir des ensembles "18+, à destination des adultes comme le BLOC ? Super Mario 64, l'impressionnant LEGO Bowser ou encore le set LEGO NES. Dans cet esprit, on découvre que le 6 novembre prochain , les fans de Mario (et les autres) pourront s'offrir la plante Piranha en LEGO ! LEGO a déjà une belle collection de fleurs dans son catalogue mais jusqu'à présent, la plante Piranha n'en faisait pas partie. Si ce set vous intéresse, sachez qu'il comportera 540 pièces et qu'il sera vendu 64,99€ . Pour plus de détails retrouvez la présentation officielle et quelques images de cette plante mythique ci-dessous.

Prenez du temps pour vous et plongez dans la construction de cette Plante Piranha LEGO® Super Mario™ (71426) articulée. Recréez les caractéristiques uniques de la plante Piranha et positionnez sa tête, sa bouche, sa tige et ses feuilles comme bon vous semble. Placée dans son tuyau à construire, elle fera grande impression exposée chez vous ou au bureau (remarque : ce modèle n’a pas de fonctions de jeu numériques). Un cadeau amusant pour les fans

Offrez-vous ou offrez ce personnage LEGO Super Mario collector à un fan de Super Mario™, pour son anniversaire ou pour les fêtes. Des instructions figurent dans la boîte et dans l’appli LEGO Builder, pour que même les constructeurs LEGO® débutants puissent se détendre et savourer chaque étape du processus créatif. Le set inclut également 2 éléments « pièce ». Bienvenue dans votre zone de détente

Découvrez les autres sets LEGO d’exception pour adultes de la même collection. Quelle que soit votre passion, un projet de construction fascinant vous attend. Plante Piranha Super Mario™ (71426) – Plongez dans l’aventure de la construction en recréant les détails les plus subtils d’un personnage emblématique de l’univers Super Mario™ dans le style LEGO®

Recréer des poses culte – Positionnez la tête, la bouche, la tige et les feuilles de la plante Piranha Super Mario™

Tuyau à construire – Placez la plante Piranha dans le tuyau en briques. Le set inclut également 2 éléments « pièce »

Conçu pour être exposé – Ce modèle LEGO® Super Mario™ mesure plus de 23 cm de haut, 11 cm de large et 17 cm de profondeur. Veuillez noter qu’il ne possède pas de fonctions de jeu numériques

Idée de cadeau pour les adultes – Ce set de construction LEGO® de 540 pièces est un cadeau amusant à offrir aux fans de Super Mario™ ou de jeux vidéo, pour un anniversaire, les fêtes ou simplement pour leur faire plaisir

Instructions étape par étape – Des instructions de montage claires figurent la boîte et dans l’appli LEGO® Builder, pour que même les fans de LEGO® Super Mario™ qui découvrent les sets LEGO puissent aborder cette construction en toute confiance

Modèle collector LEGO® Super Mario™ – Ce set de construction fait partie d’une collection de sets LEGO inspirants, conçus pour les adultes qui aiment réaliser des activités créatives, amusantes et immersives pendant leur temps libre

Qualité supérieure – Les briques LEGO® satisfont aux normes industrielles les plus rigoureuses, afin de garantir qu’elles s’assemblent facilement et solidement

Sécurité garantie – Les éléments LEGO® sont testés de presque toutes les manières imaginables, afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes

Source : Lego