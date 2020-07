Nintendo x LEGO : découvrez LEGO Nintendo Entertainment System

Si vous n'avez pas suivi l'actualité récemment, hier circulaient sur les réseaux sociaux des rumeurs concernant un produit encore non annoncé entre Nintendo et LEGO. Teasé hier par l'entreprise LEGO elle-même sur son compte Twitter, c'est au tour de Nintendo de franchir le cap et de nous dévoiler officiellement le produit qui n'est autre qu'une Nintendo Entertainment System (NES) en LEGO. Ce pack contient :

De plus, il vous sera possible de faire avancer votre Mario 8-bits grâce à une manivelle située sur le côté de la TV LEGO. Il vous sera aussi possible de plug votre LEGO Super Mario en haut de votre TV LEGO afin qui celui-ci produise des bruitages en conséquence de vos actions.

Disponible le 1er août 2020 , découvrez le trailer de lancement de cette superbe NES x LEGO ci-dessous. Que pensez-vous de ce produit ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.

Présentation du produit

Pour tous les passionnés de jeux vidéo... Pour tous ceux ont joué à Super Mario Bros.™... Ou tout simplement pour tous ceux qui aiment occuper leur temps libre avec une activité créative... Le set LEGO® Nintendo Entertainment System™ (71374) est le kit de construction idéal.

Authentique et interactif

La console NES en briques regorge de détails réalistes, notamment une fente pour insérer la cartouche avec fonction de verrouillage et un contrôleur avec un câble de raccordement et une prise. La console est fournie avec un téléviseur rétro à construire, comprenant un personnage plat de Mario 8 bits qui défile sur l’écran, plus une brique d’action à numériser avec LEGO® Mario™ (personnage non inclus, fourni dans le Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ 71360) pour qu’il réagisse aux ennemis, aux obstacles et aux bonus qui apparaissent sur l’écran, comme dans le jeu Super Mario Bros.

Amusement créatif

Ce set unique fait partie d’une collection inspirante de sets de construction LEGO pour adultes, qui constituent de fabuleux cadeaux pour tous ceux qui aiment les défis de construction et sont fiers d’exposer leurs créations.

La construction de cette console Nintendo Entertainment System™ (71374) en briques LEGO® merveilleusement détaillée et du téléviseur interactif dans le style des années 80 sur lequel défile le jeu classique Super Mario Bros.™ va déclencher une vague de souvenirs nostalgiques.

Le téléviseur comprend un écran que le joueur fait défiler en actionnant une poignée. Il peut également scanner la brique d’action en plaçant LEGO® Mario™ (personnage non inclus) dans l’encoche sur le dessus pour le faire réagir aux ennemis, aux obstacles et aux bonus qui apparaissent à l’écran.

Les détails authentiques de la console NES sont recréés dans le style LEGO® et incluent notamment un contrôleur et une fente pour insérer la cartouche à construire ainsi qu’une fonction de verrouillage réaliste qui raviront les fans de Super Mario Bros.™.

Ce kit de construction de 2 646 pièces est idéal pour les anciens joueurs de NES, les fans d’objets rétro ou simplement ceux qui cherchent un projet de construction créatif immersif et amusant pour se ressourcer.

Le téléviseur à construire mesure plus de 22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur. Placé près de la console NES, il forme un superbe ensemble à exposer à la maison ou au bureau. C’est également le cadeau LEGO® idéal pour les passionnés de jeu vidéo.

Pas besoin de piles – ce set se combine avec le personnage LEGO® Mario™ du Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ Les Aventures de Mario (71360) pour activer les fonctionnalités interactives du téléviseur.

Grâce aux instructions faciles à suivre, même les constructeurs LEGO® débutants peuvent assembler en toute confiance. Le set contient également un livret illustré sur la création de Nintendo Entertainment System™ et des jeux classiques NES.

Ce set de construction à collectionner pour adultes fait partie d’une gamme de modèles LEGO® inspirants conçus pour les amateurs exigeants à la recherche d’un nouveau projet créatif et immersif.

Les briques de construction LEGO® sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ; elles sont parfaitement compatibles entre elles et peuvent être facilement assemblées et séparées, et cela depuis 1958.

Les briques et les pièces LEGO® sont soumises à des tests de chute, d’écrasement, de torsion et de chaleur, puis analysées afin de s’assurer que ce set de construction LEGO unique est conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées.