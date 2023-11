Lego Super Mario : présentation des nouveaux ensembles d'extension avec Carottin et la famille Pingouin

Alors que dès lundi, les fans de LEGO et de Nintendo pourront s'offrir une magnifique plante Piranha en LEGO (voir ici) on découvre aujourd'hui deux nouveaux ensembles d'extension qui seront disponibles l'année prochaine : "Carottin et la boutique Toad" et "Aventure dans la neige pour la famille Pingouin". Evidemment, pour pleinement apprécier ces nouveaux ensembles, il est conseillé d'avoir au moins un pack de démarrage, que ce soit LEGO Super Mario, LEGO Luigi ou LEGO Peach.

Les ensembles d'extension "Carottin et la boutique Toad" et "Aventure dans la neige pour la famille Pingouin" seront disponibles à la vente le 1er janvier 2024 . Retrouvez ces nouveaux sets en détails et en images ci-dessous.

Retrouvez les instructions de montage dans l’application LEGO Super Mario , source d’idées pour construire et jouer différemment et plateforme de partage sécurisée pour les enfants.

Rendez-vous à la boutique Toad avec cet Ensemble d'extension Carottin et la boutique Toad (71429). Cette belle idée de cadeau à offrir à des fans de Super Mario™ dès 7 ans inclut 2 personnages de Super Mario en briques - un Toad jaune et Carottin - ainsi qu’une boutique à construire avec des jouets, des aliments et un chariot qui stimulent le jeu de rôle.

Créez un niveau amusant et jouez avec le set LEGO® Super Mario™ Ensemble d’extension Aventure dans la neige pour la famille Pingouin (71430). Ce jouet de construction pour les enfants dès 7 ans inclut 3 personnages de Super Mario™ - un pingouin, un petit pingouin et un Goomba avec un bonnet en briques LEGO® - ainsi qu’une grotte de glace et un toboggan de glace qui se transforme en patinoire, 2 poissons et un traîneau qui inspirent le jeu créatif.

Pour le jeu interactif, ajoutez LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ ou LEGO® Peach™ des Packs de démarrage LEGO Super Mario 71360, 71387 ou 71403 (vendus séparément) et obtenez des pièces numériques en réunissant le pingouin et son petit, en l’emportant sur le Goomba et plus encore.

Cette belle idée de cadeau pour un passionné de jeux vidéo est encore plus amusante avec l’application LEGO Super Mario, source d’idées pour construire et jouer différemment et plateforme de partage sécurisée pour les enfants.