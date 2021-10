Luigi's Mansion débarque officiellement dans LEGO Super Mario

Pour Halloween, Nintendo et le groupe LEGO présentent trois nouveaux ensembles d'extension pour LEGO Super Mario dédiés, cette fois, à Luigi's Mansion, la licence culte née sur GameCube et dont le troisième épisode à remporter un grand succès populaire sur Nintendo Switch. Les trois sets seront les suivants :

Pour rappel, les trois sets Luigi's Mansion nécessiteront forcément un pack de démarrage soit celui de LEGO Super Mario, soit celui de LEGO Luigi. Ils sortiront le 1er janvier 2022. En attendant d'autres détails, retrouvez les premiers images et un teaser présentant ces trois nouveaux ensembles.

