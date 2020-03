Luigi's Mansion 3 - petit tour en vidéo des nouveautés du pack DLC multijoueur 1

Hier, Luigi's Mansion 3 a reçu une mise à jour gratuite mais aussi son pack DLC payant multijoueur numéro 1 (voir détails ici.) Ce pack DLC en deux parties coûte 9,99€ et ajoute de nouveaux costumes et de nouveaux mini jeux multijoueurs. Retrouvez notre vidéo de ces nouveautés en solo dans les Jeux de l'Etrange et La Tour Hantée, ce super mode multijoueur façon rogue-like qui permet d'explorer des tas de niveaux délirants (désormais jusqu'à 20) à la recherche des fantômes avec d'autres joueurs en local ou en ligne.