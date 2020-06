Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 20 en France - Une légende revient dans le top

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 21 (du 18 au 22 mai ) qui nous est proposé, avec Nintendo qui occupe une bonne partie du classement.

Sans grande surprise nous retrouvons dans le trio de tête les mêmes titres que la semaine dernière : Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, ainsi que Luigi's Mansion 3. En 4ème position nous retrouvons notre cher Link qui a décidé de s'offrir une nouvelle expédition sur les terres d'hyrule dans The Legend of Zelda : Breath of The Wild.

Et en cinquième position, nous retrouvons l'éternel Final Fantasy VII Remake, bien accroché à ce classement depuis sa sortie sur PS4. Ne reste plus qu'à savoir si le classement de la semaine prochaine sera entièrement aux couleurs de Nintendo, avec l'arrivée d'un J-RPG très attendu connu sous le nom de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition.

Source : Sell