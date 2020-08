Animal Crossing : New Horizons - Audrey nous fait visiter son île paradisiaque

Si vous suivez un peu l'actualité Animal Crossing, il ne vous a pas échappé de voir une fois cette grand-mère âgée de 89 ans apparaître sur Internet et les réseaux sociaux. Connu pour ses plus de 4000 heures dépensées sur Animal Crossing : New Leaf - Welcome amiibo, elle est officiellement la grand-mère la plus fan de la série Animal Crossing à tel point que Nintendo a dédié un villageois pour elle.

Monica

Accompagné de son neveu, Audrey nous fait l'honneur aujourd'hui de nous partager son île paradisiaque dans Animal Crossing : New Horizons via une vidéo disponible ci-dessous. Peu importe l'âge, nous sommes heureux chez Nintendo-Master de voir que des joueurs du monde entier s'amusent simplement grâce à leur Nintendo Switch.

Source : Youtube