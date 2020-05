Un nouveau glitch de duplication découvert dans Animal Crossing : New Horizons

Depuis le lancement d'Animal Crossing : New Horizons, de nombreux joueurs essaient de trouver des moyens pour engranger les clochettes rapidement. Si certains comptent sur les navets et d'autres sur les tarentules, d'autres n'hésitent pas à jouer avec l'horloge de la console ou à utiliser des bugs du jeu. Depuis la dernière mise à jour du jeu, cependant, Animal Crossing : New Horizons ">les voyages dans le temps ne font plus recette- comme l'a récemment rappelé le très sérieux Financial TIMES ! Quant au fameux glitch de duplication des objets, il a lui aussi été corrigé par une mise à jour.

Mais un glitch peut en chasser un autre puisqu'un joueur en a semble-t-il trouvé un nouveau permettant une nouvelle fois de dupliquer certains objets et de façon, à priori, très simple. Pour réussir ce tour de passe passe, il faut dans une grande pièce de sa maison disposer deux tables (une grande et une petite) et un objet qui peut se poser dessus ( et de préférence que l'on peut vendre cher) comme un Katana par exemple. Après il faut faire une petite manipulation que vous pouvez retrouver- si vous le souhaitez, avec tous les détails dans la vidéo ci-dessous.

A priori, le glitch fonctionne mais on peut s'attendre à ce que Nintendo considère qu'il s'agit d'un "bug grave affectant l'équilibre du jeu" et qu'il soit corrigé à son tour très prochainement.