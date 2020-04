La baisse des taux d'intérêts de la banque Nook en Une du Financial TIMES

Décidément Animal Crossing est partout... Même dans le très sérieux Financial Times ! En effet, le célèbre quotidien économique et financier britannique à accordé un article en Une au jeu vidéo de Nintendo, présenté comme le " jeu vidéo le plus populaire de l'ère du coronavirus" en s'intéressant plus spécifiquement à la baisse subite des taux d'intérêt de la Banque Nook (voir ici) Un article très sérieux que vous pouvez lire ici (en anglais) qui compare cette baisse à ce qui se passe dans le monde suite à la pandémie de COVID-19 et aux efforts conjoints des autorités monétaires du monde entier qui réduisent les taux et abaissent les coûts d'emprunt à long terme.Le quotidien note en outre que la limitation des intérêts de la banque Nook à 9 999 clochettes obligent les joueurs à "jouer le jeu" et à prendre plus de risques avec les navets et les tarentules.Un article assez hallucinant qui tend à prouver, si besoin était qu'Animal Crossing : New Horizons est un incroyable succès.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos news précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Ft