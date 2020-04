Animal Crossing : New Horizons : les intérêts de la Banque Nook limités avec la dernière mise à jour

Si vous jouez à Animal Crossing : New Horizons, vous savez forcément que le temps joue un rôle prépondérant dans le jeu mais que les plus impatients peuvent jouer avec l'horloge interne de la console pour l'avancer (sachant qu'il est possible aussi de revenir en arrière). C'est clairement une possibilité laissée par les développeurs même si elle fait débat parmi les joueurs (comme on vous l'expliquait ICI)

Jusqu'à présent, les voyages dans le temps avaient aussi un avantage certains puisqu'en se projetant suffisamment loin dans le temps, il était possible d'amasser un joli pactole grâce aux intérêts générés par les clochettes laissées en dépôt à la Banque Nook, la somme maximum étant de 99 999 clochettes . De quoi faire grincer les dents de ceux préférant ne pas toucher à l'horloge pour mieux apprécier le titre surtout que certains en profitaient pour organiser un véritable trafic de clochettes...

C'est probablement pour enrayer cela que Nintendo a bridé le système d'intérêts de la banque Nook avec la dernière mise à jour du jeu. Désormais quelque soit la somme présente sur le DAC et le saut dans le temps, les intérêts octroyés par Tom Nook ne peuvent plus excédés 9 999 clochettes - soit dix fois moins ! Pour agrandir sa maison, il va donc falloir se remettre à la cueillette et à la pêche.