Animal Crossing : New Horizons : comment faire pousser une rose d'or ?

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis bientôt un mois et on continue bien évidemment a en découvrir les secrets et les astuces. Ainsi, vous pouvez par exemple, cultiver des roses dorées du plus bel effet sur votre île. Cependant autant vous prévenir que pour arriver à ce petit miracle de la nature, il faut se lever de bonne heure car c'est bien connu les roses d'or appartiennent à ceux qui se lèvent tôt (ou quelque chose d'approchant.)

Si vous êtes courageux ou simplement curieux, le Youtubeur Abdallah a expliqué la marche à suivre dans une vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous ou sur sa page Youtube. Pour les plus pressés et pour celles et ceux qui voudraient tout comprendre, retrouvez les étapes importantes ci-dessous.

Pour commencer, sachez que la rose dorée ne peut être cultivée qu'une fois que votre île a atteint un stade très avancé en obtenant la note de 5 étoiles. Une note qui nécessite forcément beaucoup de temps et d''implication.

Comment cultiver des roses d'or ?

Obtenir la note de 5 étoiles pour votre île

Avant toute chose vous devez obtenir une note de cinq étoiles pour votre île. Si elle est toute en désordre avec des herbes folles un peu partout et trois villageois qui broient du noir, autant vous prévenir que vous avez du travail ! Pour y arriver, vous devez :

Enlevez les branches qui traînent et les mauvaises herbes Plantez beaucoup de fleurs un peu partout Plantez beaucoup d'arbres Avoir atteint le nombre maximum d'habitants : 10 Avoir placé un peu partout des objets que vous avez acheté mais aussi fabriqué Vous devez aussi avoir utilisé pas mal de clôtures Discutez régulièrement avec Marie et écoutez ses conseils

Une fois tout ceci réalisé, logiquement votre île devrait atteindre l a note de cinq étoiles, et Marie devrez vous donner une nouvelle recette...

Fabriquer l'arrosoir en or

Une fois la note de 5 étoiles atteinte, Marie vous donne la recette pour fabriquer un arrosoir doré. Il existe six recettes d'outils en or dont celle de l'arrosoir. Une recette simple qui nécessite un arrosoir rudimentaire et une pépite d'or.

Les pépites d'or sont rares et difficiles à obtenir dans le jeu. Pour avoir toutes vos chances d'en récolter, vous devez frapper le plus de fois possible sur vos cailloux sans interruption- soit huit fois. La technique est connue. Il faut dégager tout ce qu'il y a autour (même une mauvaise herbe) et creuser deux voire trois trous derrière le personnage pour éviter qu'il recule à chaque coup de pelle.

Faire pousser des roses noires

Une fois l'arrosoir en or en votre possession, ce n'est pas fini... Encore faut-il avoir des roses noires ! Comme vous le savez sûrement, chaque fleur de chaque couleur attire des insectes spécifiques ce qui oblige les joueurs qui veulent attraper tous les insectes dans le jeu et sans aide, non seulement à planter toutes les fleurs différentes mais aussi à les croiser entre elles, certaines couleurs ne pouvant s'obtenir que de cette façon. C'est le cas des roses noires que l'on obtient en "croisant" littéralement des roses rouges. Il faut donc simplement planter des roses rouges (vendues au bout d'un moment chez Méli ét mélo) les unes à côté des autres en "croix" (voir image) et les arroser patiemment...

Faire pousser des roses d'or

Au bout d'un moment des boutons de roses noires puis des roses noires sortent de terre... Il faut alors les replanter de la même façon que les roses rouges "en croix" (voir image) et les arroser avec l'arrosoir doré. Dès le lendemain, vous verrez apparaître les premiers boutons de roses en or dans les espaces entre les roses noires, et le jour suivant (ou la minute si vous sautez dans le temps) ce sera l'émerveillement avec vos premières roses en or !

Alors ensuite qu' en faire ? Vous pouvez les revendre mais leur prix (1000 clochettes) est assez ridicule par rapport à tous les efforts qu'il faut déployer pour les voir éclore ! Dans tous les cas, vous voilà prêt à devenir un jardinier en or dans Animal Crossing : New Horizons. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences dans les commentaires.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

