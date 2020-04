Animal Crossing : New Horizons - Guide complet de la Fête des oeufs

Depuis sa sortie le 20 mars 2020 , Animal Crossing : New Horizons tend à gagner encore plus en popularité, le confinement que nous traversons aidant aussi pour le coup. Le début du mois d'avril est l'occasion pour Nintendo de mettre en place le premier événement du jeu lié aux fêtes de Pâques.

Depuis le 1er avril et jusqu'au 12 avril , votre mission, si vous l’acceptez est de récolter un maximum d'œufs présents sur l’île ainsi que de collectionner et créer toutes les recettes en lien avec cet événement. Notre ami à grandes oreille Albin nous a dit que si nous obtenions toutes les recettes on aurait un cadeau supplémentaire



Bien que vous connaissiez certainement déjà tout les œufs présent sur votre île, voici un petit récapitulatif de ces derniers :

Œuf aquatique : trouvable dans tout les points d'eau (mer, rivière, étang)

Œuf aérien : trouvable sur les ballons

Œuf boisé : trouvable en attaquant les arbres à la hache

Œuf feuillu: trouvable sur les arbres classiques comme des fruits

Œuf minéral : trouvable sur les rocher en tapant dessus (astuce : si vous ne la connaissait pas encore, tapez plusieurs fois sur un rocher pour obtenir plus d’objets)

Œuf terrestre : trouvable dans le sol sous une marque comme celles des fossiles

Voilà, maintenant que vous êtes au top dans le référencement des œufs passons aux recettes. Vous avez beaucoup de possibilités pour les trouver. Parcourez la plage à la recherche des bouteilles colorées dans lesquelles vous trouverez des recettes ou en éclatant des ballons. Vos habitants ne seront pas en reste car certain viendront vous parler afin de vous faire partager les joies de cette fête gourmande.

Pour le moment nous mettons à disposition une liste subjective car nous ne savons pas à l'heure actuelle si nous avons débloqué toutes les recettes. N'hésitez pas à nous aider à la compléter si vous possédez une recette qui n'est pas listée ci-dessous.

Tabouret fête des œufs (œuf aquatique x3)

Table fête des œufs (œuf terrestre x4)

Penderie fête des œufs (œuf minéral *4)

Coiffeuse fête des œufs (œuf feuillus*4)

Horloge mur. fête des œufs (œuf aérien *3)

Lot ballon fête des œufs 1 (œuf terrestre / feuillu / aérien x1)

Lot ballon fête des œufs 2 (œuf minéral /boisé / aquatique *1)

Lampe fête des œufs (œuf boisé *4)

Lit fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x1)

Guirlande fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x1)

Couronne fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x1)

Tapis fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x1)

Sol fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x2)

Mur fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x2)

Clôture fête des œufs (œufs terrestre / minéral / feuillu / boisé / aérien / aquatique x1)



Il y a déjà là de quoi faire chauffer votre établi, mais les œufs ne servent pas qu'à créer des meubles... À force de trouver des œufs vous aurez la possibilité de créer des tenues en rapport avec le thème de chaque œuf du jeu. Chaque tenue est composée d'un chapeau, d'une robe et de chaussures. Il faudra compter environs 7 œufs pour pouvoir réaliser le tenue au complet. De petits accessoires sont aussi disponible comme une couronne d’œufs ou un sac à dos. Et si vous collectionnez le tout, vous pourrez obtenir une tenue supplémentaire.