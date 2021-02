Animal Crossing : New Horizons - Obtenez une figurine limitée de Resetti uniquement aujourd'hui

Qu'on aime on qu'on n'aime pas Resetti, cet illustre personnage fait partie des acteurs récurrents et importants de la série des Animal Crossing. Grand "absent" dans le dernier opus, il semblerait que celui-ci fasse son come back rien que pour vous spécialement aujourd'hui...

En l'occurrence, aujourd'hui est une journée un peu particulière car nous fêtons le jour de la marmotte (oui en effet). Afin de célébrer convenablement cet événement, Nintendo nous donne rendez-vous sur Animal Crossing : New Horizons dès maintenant afin d'obtenir une figurine de notre ami Resetti, l'un des personnages les plus traumatisants de la série (voir image ci-dessous).

Disponible via le Nook Shopping du jeu, cet objet de décoration limité vous permettra de ressasser les doux moments passés avec lui lors des précédents opus. Attention cependant il faudra faire vite car celle-ci ne sera plus disponible demain . Alors faites vite avant de vous faire gronder.