Animal Crossing : New Horizons : vous pouvez enfin visiter en rêve l'île officielle de Nintendo

Depuis la dernière mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons dont vous pouvez retrouver TOUS LES DETAILS ici, il est possible de visiter des îles aléatoires en rêve. Pour rappel, vous pouvez visiter les îles d'autres joueurs en rêve, en vous couchant dans n'importe quel lit. Vous vous endormez alors pour retrouver Serena qui vous sert de guide au pays des songes. Jusqu'à présent, il fallait avoir un code pour pouvoir visiter en rêve les îles d'autres joueurs, ce qui n'était pas toujours évident à trouver. Vous pouvez donc enfin visiter d'autres îles en rêve sachant que vous aussi vous pouvez faire votre propre rêve pour y inviter vos amis ou la terre entière ! Pour autant vous pouvez, évidemment, toujours récupérer des codes pour aller faire un tour sur des îles spécifiques (comme ici.) Par exemple, pourquoi pas, pour aller visiter, l'île officielle de Nintendo ! Et oui, car enfin, Nintendo s'est décidé à nous faire rêver avec sa propre île. Alors attention, il ne s'agit que d'un rêve. Vous pourrez donc visiter mais rien n'emporter. Pour voir à quoi ressemble l'île officielle de Nintendo (dont vous pouvez retrouver deux images sur cette page) voici le code à donner à Serena : [DA-6382-1459-4417]

