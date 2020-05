Animal Crossing : New Horizons - Des fans tentent de recréer la ville de Midgar de Final Fantasy VII

On n'aura de cesse de le dire, l'imagination des fans est sans limite. Animal Crossing : New Horizons proposant des dizaines d'objets pour décorer l'extérieur de son île, des joueurs se plaisent à imaginer moult combinaisons et à jouer sur les jeux de lumière et angle de caméra pour créer des panoramas toujours aussi bluffant.

Aujourd'hui nous allons découvrir 2 créations de joueurs qui ont tenté le paris de reproduire un panorama de la célèbre ville de Midgar issue de Final Fantasy VII. Le tout a été réalisé en utilisant des silos, phares et autres poteaux électrique, et le moins que l'on puisse dire c'est que le rendu est convainquant.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Reddit - Twitter / Via NintendoSoup