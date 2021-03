Liste des 35 jeux les plus vendus au Japon sur Nintendo Switch depuis la sortie de la console - Animal Crossing : New Horizons déjà en tête des ventes

Comme le temps passe vite ! La Nintendo Switch a quatre ans (voir notre célébration ici) L'occasion de faire un petit bilan de la console à mi-parcours de sa durée de vie (si on en croit les propos du président de Nintendo) et de découvrir grâce à Famitsu les 35 jeux les plus vendus sur la console depuis 4 ans sur l'archipel. Un top dans lequel on retrouve les "long sellers" habituels de la console, à commencer par Animal Crossing : New Horizons qui se retrouve en tête des meilleures ventes avec 6 625 026 millions d'exemplaires alors que le jeu n'a pas encore un an ! Tout simplement phénoménal.

Retrouvez les 35 jeux les plus vendus sur Nintendo switch en quatre ans au Japon selon Famitsu ci-dessous :

Animal Crossing: New Horizons – 6,625,026 Super Smash Bros. Ultimate – 4,145,903 Pokemon Epée / Pokémon Bouclier – 3,955,554 Splatoon 2 – 3,771,338 Mario Kart 8 Deluxe – 3,656,140 Ring Fit Adventure – 2,346,098 Super Mario Odyssey – 2,208,475 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1,846,039 Super Mario Party – 1,818,405 Minecraft – 1,806,925 Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Evoli – 1,772,856 Zelda: Breath of the Wild – 1,771,235 Super Mario Maker 2 – 1,065,261 New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,031,494 Kirby Star Allies – 878,800 Luigi’s Mansion 3 – 745,825 51 WorldWide Games – 630,909 Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 572,215 Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 566,909 Dragon Quest XI S – 560,075 Super Mario 3D All-Stars – 555,345 Pikmin 3 Deluxe – 536,209 1-2 Switch – 483,430 Mario Tennis Aces – 479,866 ARMS – 461,056 Mario & Sonic aux jeux Olympiques de Tokyo 2020 – 376,481 Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? – 363,759 Pokken Tournament DX – 344,201 Hyrule Warriors: L'Ere du Fléau – 341,519 Fire Emblem: Three Houses – 323,562 Dragon Quest Builders 2 – 308,893 Paper Mario: The Origami King – 305,603 Yo-kai Watch 4 – 303,978 Zelda: Link’s Awakening – 300,027 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 284,876

