Nouvelles images et nouvelles publicités pour Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est un "gros" titre pour Nintendo (alors que sort aujourd'hui Pokémon Donjon Mystère) appelé à se vendre pendant des années et la firme japonaise met le paquet pour sa promotion en proposant de nombreuses publicités différentes. Nous vous en avons déjà montré plusieurs et nous vous invitons à en découvrir de nouvelles aujourd'hui en provenance du Japon et des Etats-Unis. L'occasion de découvrir de images inédites de cette nouvelle itération qui promet de très nombreux objets et des options de personnalisation très poussées...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.