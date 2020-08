Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 30 en France - Un classement homogène

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo physiques en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 30 (du 20 au 24 juillet 2020 ) qui nous est proposé, avec un top où s'opposent les jeux de Sony et de Nintendo.

Cette semaine, c'est l'exclusivité du moment chez Sony, c'est Ghost Of Tsushima qui s'empare encore une fois de la première place de ce classement dans sa version standard. De plus, The Last of US Part II une autre exclusivité de Sony qui obtient la cinquième place (malgré ce qui est écrit). A contrario le reste du classement est majoritairement Nintendo car trois de ses exclus y prospèrent. Nous y retrouvons à la deuxième place l'incontournable Animal Crossing : New Horizons, à la troisième place le petit nouveau Paper Mario : The Origami King et à la quatrième place l'éternel Mario Kart 8 Deluxe qui malgré les années reste toujours le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch.