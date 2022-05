Des icônes utilisateurs Mario Kart 8 Deluxe seront à l'honneur sur l'application Nintendo Switch Online durant le mois de mai

Nouveau mois, nouvelles icônes. Le mois dernier c'était Splatoon 2 qui était à l'honneur via une série d'éléments pour constituer vos propres icônes, ce mois de mai ce sera Mario Kart 8 Deluxe, comme annoncé officiellement directement dans l'application Nintendo Switch Online. Tous les mardis à 1 heure du matin et jusqu'au 7 juin prochain , de nouveaux éléments seront disponibles à l'achat contre des points platines (chaque élément coûtant en moyenne entre 5 et 10 points platines), ces éléments, divisés en trois catégories (personnages, fonds et cadres) vous permettront d'encore plus personnaliser vos icônes utilisateurs et ainsi afficher votre attachement à un jeu. Que pensez-vous de ce nouveau thème mensuel ?