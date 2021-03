Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 07 en France - Nintendo domine ce classement hebdomadaire

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°7 de l'année 2021 (du 15 au 21 février 2021 ) qui nous est proposé avec un classement aux couleurs de Nintendo.

Si vous en doutiez jusqu'à présent permettez-nous de vous affirmer que Nintendo se porte bien, que ce soit en France ou à l'international, ce classement hebdomadaire en est la preuve. Pour cette 7ème semaine, Nintendo s'affirme une fois de plus et est unanimement représenté. En l'occurrence, nous retrouvons le petit dernier à savoir Super Mario 3D World + Bowser's Fury à la première place suivi de très près par de Mario Kart 8 Deluxe. Il est l'un des jeux les plus demandés depuis l'arrivée de cette pandémie mondiale nous voulons bien parler de Ring Fit Adventure qui semble plaire aux familles françaises car nous le retrouvons à la troisième place cette semaine. Animal Crossing : New Horizons est quant à lui à la quatrième place suivi de la compilation rétro Super Mario 3D All-Stars en cinquième position qui nous le rappelons est disponible jusqu'au 31 mars 2021 .

Notons encore une fois que Nintendo domine largement les ventes physiques de jeux vidéo en France depuis le début de cette année 2021.