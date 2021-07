Nintendo s'associe à Edible pour une série de cadeaux et de friandises pour gamers Mario Kart 8 Deluxe

Toujours dans son désir d'expansion mais aussi de "faire sourire les gens" (c'est vrai que c'est plus sympa que de les faire grimacer) Nintendo s'est associé à la chaîne de magasin Edible spécialisée dans les compositions à base de chocolat et de fruits frais. Il y a des magasins un peu partout dans le monde- quoique pas encore en France. Si vous habitez aux Etats-Unis ou au Canada (et on en profite d'ailleurs pour saluer tous nos membres et nos visiteurs- francophones ou non, des Etats-Unis et du Canada- bon ok, on en a repéré que deux mais c'est déjà ça- bonjour les amis) sachez que dès à présent vous pouvez commander des compositions de fruits et de "friandises pour gamers" reprenant les héros de Nintendo et plus particulièrement ceux de Mario Kart 8 Deluxe. Une collaboration rafraîchissante permettant aux fans de Nintendo de collecter pour chaque achat 100 Points platine My Nintendo.

Parmi les "gâteries" proposées des ensembles de gâteaux, des boîtes anniversaires, des bouquets de fleurs ou encore des compostions de fleurs en fruits et en chocolat pour des prix compris entre 13$ et 115$.. . Pour en savoir plus, retrouvez toute la gamme en français sur le site d'Edidble et une sélection d'images des compositions sur cette page. En prime la traduction du communiqué officiel de Nintendo publié par Nintendo Soup.

Alors avez-vous l'eau à la bouche avec ces cadeaux à croquer ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires, Tabernak !