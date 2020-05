Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 18 en France - Le podium occupé par Nintendo

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 18 (du 27 avril au 1er mai ) qui nous est proposé, avec le retour de Nintendo en haut du top des ventes.

Non content de demeurer en première place des ventes, Animal Crossing : New Horizons est suivi en deuxième et troisième position par deux autres titres de Nintendo fermement ancrés dans ce top : Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure. avec le déconfinement, il y a fort à parier que le Ring Fit soit sollicité encore quelques semaines pour perdre les quelques kilos accumulés, tout en rendant l'activité sportive ludique.

En quatrième place nous retrouvons Final Fantasy VII Remake, toujours ancré à ce top, suivi de Call of Duty : Modern Warfare, le tout sur PS4.

Source : Sell