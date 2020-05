Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 20 en France - Un moustachu de retour dans le classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 19 (du 4 au 8 mai ) qui nous est proposé, avec Nintendo qui continue de se cramponner au sommet du classement.

Sans grande surprise, Les deux premières places sont toujours occupées par Animal Crossing : New Horizons, et un Mario Kart 8 Deluxe qui continue de se vendre sur le long terme. En 3ème et 4ème position nous retrouvons également deux habitués de l'écurie PS4 : Final Fantasy VII Remake et Call of Duty : Modern Warfare.

Si Ring Fit Adventure s'est échappé aussi rapidement de ce top que la bonne résolution des français à reprendre le sport après le confinement, c'est notre ami Luigi qui vient occuper la 5ème place du classement avec Luigi's Mansion 3.

Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S20 est disponible ! Découvrez-le ici : https://t.co/9z8YtXDcjr #GSD pic.twitter.com/C26sRGNn3s — SELL (@SELL_JeuxVideo) May 25, 2020

Source : Sell