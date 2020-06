Nintendo affirme que la pandémie de Coronavirus n'a eu aucun impact sur la sortie de jeux cette année sur Nintendo Switch

Au cours de la 80eme assemblée générale annuelle des actionnaires de Nintendo , Nintendo a répondu à une question sur l'impact du coronavirus sur la société en rappelant que des mesures préventives avaient été prises pour éviter la propagation du virus notamment en faisant travailler les développeurs depuis leur domicile. Une mise en place qui évidemment ralentissait le développement des jeux mais pour autant n'avait aucun impact sur la sortie des jeux Nintendo Switch prévus cette année, ou plutôt pour être exact au cours de l'exercice fiscale en cours allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Donc, tous ceux qui pensaient que Nintendo avait changé ses plans et reporté des sorties de jeux se sont à priori trompés et Nintendo ne prévoirait aucun retard... Cependant, si une deuxième vague devait frapper le Japon, les choses pourraient être différentes et des retards pourraient survenir...