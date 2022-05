Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo rappelle en vidéo le fonctionnement du Pass circuits additionnels

Alors que nous attendons toujours d'avoir des nouvelles de la seconde vague de 8 circuits qui devraient arriver sous peu (notre petit doigt nous dit que nous devrions en savoir plus début juin ), Nintendo vient de publier une courte vidéo explicative afin de rappeler à tous le fonctionnement du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.

L'occasion pour Nintendo de rappeler à la fois le prix (24,99 euros seul ou via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel), le nombre de circuits qui s'élève à 48 (soit autant que dans le jeu de base), mais aussi le nombre de vagues de 8 circuits prévues jusqu'à la fin de l'année 2023 . La seconde vague, sur un total de six vagues, devrait vraisemblablement débarquer au cours de cet été afin de respecter un nombre de 3 vagues par an soit tout de même 24 nouveaux circuits en 2022 .